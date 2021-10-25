 البنك المركزي الصيني يضخ 200 مليار يوان إلى النظام المالي - بوابة الشروق
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البنك المركزي الصيني يضخ 200 مليار يوان إلى النظام المالي

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:36 ص

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، 200 مليار يوان (31.3 مليار دولار) إلى النظام المالي من خلال آلية إعادة الشراء العكسي.

وبحسب بيان البنك المركزي، بلغ سعر العائد على عقود الشراء العكسي البالغة مدتها 7 أيام 2.2%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البنك المركزي القول، إن هذه الخطوة تستهدف ضخ السيولة في النظام المالي لتغطية تأثيرات فترة سداد الضرائب وطرح السندات الحكومية والمحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المصرفي.

يذكر أن إعادة الشراء العكسي هي عملية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع تقدمها البنوك مع الاتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق للبنوك البائعة في المستقبل.


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