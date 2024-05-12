الحوثيون باليمن يعلنون تشييع عدد من مقاتليهم في العاصمة صنعاء

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأحد، تشييع عدد من مقاتليها في موكب جنائزي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، إن المقاتلين "استشهدوا وهم يقاتلون في جبهات العزة والكرامة"، في إشارة إلى المعارك الدائرة مع القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية.

ولم تذكر "سبأ"الحوثية، زمنًا محدداً أو مكان مقتل هؤلاء الأشخاص.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار الجهود الدولية الرامية لتجديد الهدنة والتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من تسع سنوات.