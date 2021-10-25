أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن فخرها باللاعب العالمي محمد صلاح، وذلك بعد تسجيل 3 أهداف في المباراة التي جمعت بين فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، «يجب أن أقول إن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم بلا منازع، بعد مباراة اليوم الأسطورية التي اكتسح فيها ليفربول مانشستر يونايتد بنتيجة 5 مقابل صفر وتسجيل صلاح 3 أهداف».

وأضافت: «القصة ليست مجرد مباراة، الجماهير يتابعون المباراة والمنافسة بين الأسطورتين صلاح ورونالدو، صلاح اكتسح بجدارة والنهاردة رونالدو مجاش، ليصبح اللاعب المصري أكثر إفريقي إحرازا لأهداف في الدوري الإنجليزي، وأول لاعب في ليفربول يحرز أهدافا في 10 مباريات متتالية، وأول لاعب في ليفربول يحرز هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد على أرضه».

وذكرت أن «أهداف صلاح عظيمة وتتسم بالسرعة والمهارة والثقة بالنفس»، متابعة: «صلاح يسجل الهدف بكل ثقة دون تردد وبسرعة خارقة، سبق كل لاعبي الدفاع بتكنيك عالٍ وثقة بالنفس، وكما يقول شوبير ومدحت شلبي الله عليك يا ابني، الله عليك يا صلاح يا فخر مصر والعرب، هو الأفضل بجدارة وأنا فخورة للغاية بهذا النجم المصري واللاعب الإفريقي العربي».

وقاد اللاعب العالمي محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5 مقابل صفر، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق اللاعب محمد صلاح بشكل كبير بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا آخر.