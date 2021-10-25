الصومال يطلب دعم مصر في مجالي حصاد مياه الأمطار وتطوير نظم الري

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التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع سعيد حسين عيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، الذي يزور القاهرة حاليًا للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

واستعرض حسين الموقف المائي بدولة الصومال وما تعانيه من ضعف كميات الأمطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الري، فقد طلب الوزير الصومالي توفير دعم مصري لبلاده في مجال إنشاء سدود حصاد الأمطار وتطوير نظم الري في ظل محدودية الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطي لمشاركة العديد من المتدربين الصوماليين في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب والموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه التابعين للوزارة.

وأعرب الوزير الصومالي عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلا لدعم القدرات البشرية في قطاع المياه.