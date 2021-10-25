الأردن يدعو السودان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح اليوم، داعيةً جميع الأطراف السودانية إلى احتواء الأوضاع.

ودعت الخارجية الأردنية، في بيان لها مساء الاثنين، جميع الأطراف السودانية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.