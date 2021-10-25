 لجنة أطباء السودان: وفاة شخصين وإصابة 80 آخرين خلال أحداث اليوم - بوابة الشروق
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لجنة أطباء السودان: وفاة شخصين وإصابة 80 آخرين خلال أحداث اليوم

مظاهرات في السودان
مظاهرات في السودان
هديل هلال
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 5:49 م
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن وفاة شخصين إثر إصابتهما بطلق ناري، خلال الأحداث التي شهدها السودان اليوم.

وقالت في تغريدة عبر فصحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن «الأطباء رصدوا عددًا كبيرًا من الإصابات يتجاوز الثمانين مصاباً جاري حصرهم ومتابعة حالتهم».



وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، عدة قرارات، على خلفية التدخل العسكري والتحفظ على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبعد حملات اعتقالات عديدة لمسؤولين وقيادات في الدولة.

القرارات التي أعلنها البرهان، في كلمة متلفزة، بُثت على التلفزيون الرسمي، وصفها بأنها تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية بالوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

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