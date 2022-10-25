ضياء رشوان: المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني متشابهان ومتنوعان

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قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي متشابهان ومتنوعان.

وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الحوار والمؤتمر يتسمان بالجدية والتناول العلمي القائم على المعلومات المدققة.

وأوضح أن الفعاليات تعقد بعلانية أمام الرأي العام المحلي والخارجي، ذاكرا أن كل المناقشات بما فيها الخلافات تمت بشكل علني.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، الأول هو السياسات الاقتصادية الكلية، والثانى هو تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال.

والمسار الثالث مثل صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.