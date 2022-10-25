الرئيس السيسي: عندي 17 مليون مشترك أعطيه الكهرباء أقل من نصف ثمنها حتى الآن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول الأوروبية ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين طبقًا لتسعيرها.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: «الناس في أوروبا بتغلي الكهرباء طبقا لتسعيرها.. هل تعرف إن عندي 17 مليون مشترك بديه الكهرباء أقل من نصف ثمنها حتى الآن؟ لو أقدر أساعد هساعد الكل».

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي يعقد لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.