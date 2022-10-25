محافظ القاهرة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع العاصمة



يتابع اللواء خالد عبد العال، جهود أحياء العاصمة في شفط وكسح مياه الأمطار والتواجد الميداني المستمر، بالتنسيق مع شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والإدارة العامة لمرور القاهرة، لعدم حدوث تكدسات مرورية وفتح جميع الطرق.



وأوضح عبدالعال، أن الأجهزة التنفيذية بحي عابدين، غرب القاهرة، بقيادة اللواء عادل توفيق، يواصلون أعمال شفط المياه بميدان محمد فريد، كما شهد حي حدائق القبة بقيادة اللواء وليد عبد الحميد عمليات شفط مياه الأمطار المتجمعة بميدان الحدائق وشارع سكة الوايلي دون حدوث أي تكدسات مرورية.



وقامت الأجهزة التنفيذية بحي الوايلي، شمال القاهرة، بقيادة اللواء خيري حسين بأعمال شفط مياه الامطار بشارعي العباسية وصلاح سالم بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، فيما شهد حي الاميرية برئاسة السيد اللواء محمد الغزاوي شفط مياه الأمطار في امتداد شارع المطرية العمومي أمام قصر القبة وكذلك شارع السواح.



كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر، شرق القاهرة، حملة أسفرت عن رفع كافة تجمعات مياه الأمطار بشارع الخليفة القاهر، امتداد رمسيس وطريق النصر، كما تم سرعة فتح الطريق لمنع حدوث أي تكدسات مرورية.



كما قام حي مصر القديمة، جنوب القاهرة، بقيادة اللواء محمد السيد ليلة بالتواجد الميداني بكورنيش المنيل لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار لمنع حدوث أي تكدسات مرورية في طريق الكورنيش ومطالع ومنازل الكباري الرئيسية بنطاق الحي، كما تم التوجه لميدان أثر النبي لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولا بأو