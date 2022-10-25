مجلس النواب الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ميلوني

منحت الغرفة السفلى في البرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الثقة لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية.



وأعلنت رئيسة الوزراء الجديدة (45 عاما) في كلمة أمام البرلمان برنامجا أكدت فيه دعم بلادها لأوكرانيا مشددة على أن إيطاليا "جزء من أوروبا".



والتصويت الذي سيعقبه تصويت ثان في مجلس الشيوخ الأربعاء، كان في الغالب تدبيرا إجرائيا بما أن ميلوني تحظى بغالبية وازنة في البرلمان بفضل ائتلافها الذي يضم حزب "فورتسا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وحزب "الرابطة" اليميني بزعامة ماتيو سالفيني.



والأحد، سلم رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي، رسميا مهام رئاسة الوزراء لليمينية جورجيا ميلوني، لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا.



ويوم السبت أدت زعيمة "حزب إخوة إيطاليا" اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في القصر الرئاسي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، حيث أنها أعلنت حكومتها مساء الجمعة.



وكان حزب "إخوة إيطاليا" من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.