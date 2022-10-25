جونسون يهنئ سوناك ويحث المحافظين على منحه دعمهم الكامل والصادق

هنأ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، وحث زملائه من حزب المحافظين البريطاني، على منحه "دعمهم الكامل والصادق"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وجاءت كلمات رئيس الوزراء الأسبق بعد انسحابه من سباق زعامة حزب المحافظين، ما أدى إلى انتهاء المنافسة على زعامة الحزب أمس الاثنين، الأمر الذي مهد الطريق أمام سوناك ليصير رئيسا للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء.

وكتب جونسون، بعد وقت قصير من خطاب سوناك الأول كرئيس للوزراء، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "تهانينا لريشي سوناك في هذا اليوم التاريخي. إنها اللحظة المناسبة لكل محافظ لكي يمنح رئيس الوزراء الجديد دعمه الكامل والصادق".

وقدم رئيس الوزراء الأسبق تهنئته لسوناك، بعد يوم واحد من تقديم رئيسة الوزراء المستقيلة، ليز تراس، لرسائل تهنئة هي ومنافسة سوناك الوحيدة، بيني موردونت التي انسحبت من السباق لصالحه.