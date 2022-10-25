خبير اقتصادي: الحكومة بها أصول يمكن تباع وأخرى مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور ماجد شوقي الخبير الاقتصادي، أن المؤتمر الاقتصادي شهد اليوم 13 جلسة نقاشية مفتوحة وفى مقترحات عملية بالمؤتمر، مشيرا إلى أنه كان هناك تأكيد على استقرار مبدأ السياسية الضريبية خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.

وأشار الدكتور ماجد شوقي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن ملكية الدولة والحكومة بها أصول يمكن أن تباع وأخرى مطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا بما يقدمه الصندوق السيادي مؤكدا أنه يقوم بدوري ترويجي مهم للاستثمارات في مصر.

وتابع: "هناك الكثير من الأصول لا تقدر بمال لذلك من المهم أن تطرح للشراكة مع القطاع الخاص وليس للبيع"، موضحا أن عدم الاستقرار الاقتصادي يجعل المستثمر لا يستطيع أن يأخذ المخاطرة ويتخوف من الدخول في استثمارات بالبلد، كما أن قانون الافلاس يحتاج الى المراجعة لانه من اهم المعايير الدولية لقياس سهولة الاستثمار.