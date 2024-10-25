قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنهم مصممون على وقف إطلاق النار وردع العدوان، مؤكدا الالتزام بالقرار 1701 دون تعديل.

وأكد ميقاتي أن "العدوان الإسرائيلي على الصحفيين في حاصبيا فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "العدوان المتعمد على الصحفيين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير".

وكانت نقابة الصحفيين اللبنانية قد دانت، اليوم الجمعة، استهداف إسرائيل لفندق كان مقر إقامة صحفيين بمنطقة حاصبيا في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 3 صحفيين وإصابة آخرين.

وقالت النقابة، في بيان، إنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وسبق أن قتلت 6 منهم في غاراتها".

كما ندد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، بالضربة الإسرائيلية، وأوضح أنها جاءت "بعد رصد وتعقب.. إذ كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. ‏هذه جريمة حرب".