مصدر: الدفاع الجوي يستضيف مباراة المنتخب أمام بوتسوانا بدلا من القاهرة

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كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن، عن نقل مباراة المنتخب أمام بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد وملاعب مباراتي المنتخب الوطني في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

المنتخب الوطني يواجه كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، ثم يستضيف بوتسوانا في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى النهائيات بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربعة الأولى من التصفيات، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة.

واعتمد «كاف» إقامة مباراة كاب فيردي في الجولة الخامسة يوم 15 نوفمبر القادم، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الستاد الوطني لكاب فيردي .

وتقام مباراة الجولة السادسة أمام بوتسوانا يوم 19 نوفمبر، على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «ستاد القاهرة سيتم غلقه لزراعة البذرة الشتوية عقب مباراة الأهلي والعين الإماراتي، ولن يستضيف مباراة المنتخب أمام بوتسوانا».

وأضاف: «الجهاز الفني للمنتخب كان يفضل اللعب على ملعب في أي من الأقاليم، ولكن بسبب اعتمادات الاتحاد الإفريقي للملعب، فقد تقرر خوض المباراة على ملعب الدفاع الجوي، حرصًا على حضور الجمهور».

وأتم: «الملعب الوحيد من ملاعب الأقاليم المعتمد من الاتحاد الإفريقي هو ملعب السويس، وبعد الملعب قد يحرم الجماهير من الحضور، لذلك استقر الجهاز الفني على اللعب في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي».

وتتنافس فرق المجموعة الثلاث موريتانيا، بوتسوانا وكاب فيردي، على بطاقة التأهل الثانية رفقة الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا.