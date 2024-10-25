مسؤول: مقتل نحو 50 شخصا من أفراد عصابة قرب هايتي أثناء نقلهم ذخيرة لمسلحين

قال مسؤول حكومي اليوم الخميس، إن نحو 50 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية لقوا حتفهم هذا الأسبوع بعد مهاجمتهم لبلدة ساحلية في هايتي ، ومن بينهم ما لا يقل عن عشرة أشخاص ماتوا غرقا بعد انقلاب قاربهم.

وقال ويلنر رينيه من وكالة الحماية المدنية في هايتي، إنه في الوقت الذي لقي فيه معظم أفراد العصابة حتفهم على أيدي رجال الشرطة، غرقت مجموعة منهم أمس الأربعاء بعد أن اصطدم قاربهم بالشعاب المرجانية أثناء نقلهم الذخيرة إلى عصابات تهاجم بلدة أركاهاي.

وأضاف المسؤول لراديو الكاريبي، إن الهجوم بدأ يوم الاثنين الماضي، حيث أحرق مسلحون منازل وسيارات في البلدة الواقعة شمال غرب العاصمة بورت أو برنس.

وقال إنه عندما نفدت ذخيرة العصابات، اختبأوا في مناطق قريبة وعثر عليهم سكان ورجال الشرطة.

وقال رينيه إن الهجوم لا يزال مستمرا، وحذر من أن الضباط في الموقع بحاجة ماسة إلى تعزيزات من الجنود ووحدات الشرطة الخاصة.

ويأتي تصاعد عنف العصابات بعد أشهر فقط من بدء مهمة تدعمها الأمم المتحدة بقيادة الشرطة الكينية بهدف قمع تصاعد العنف من العصابات التي تسيطر على أكثر من 80 % من العاصمة بورت أو برنس.