استطلاع: أغلبية واضحة من الألمان تريد أن يكون ميرتس المستشار المقبل

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية واضحة من الألمان تريد أن يصبح زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرتس مستشارهم المقبل، بدلا من الحالي أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، أن 52% يفضلون أن يصبح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، ميرتس، المستشار المقبل، بينما يريد 25% آخرون أن يظل شولتس في منصبه، فيما لم يقرر 23% من الألمان بعد موقفهم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة، والتي سيتحدد على إثرها أعلى منصب سياسي في ألمانيا، في سبتمبر/أيلول 2025.

ولم يتم تضمين ساسة من الأحزاب الأخرى كخيارات في الاستطلاع.

وفي استطلاع آخر للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، تفوق ميرتس أيضا على شولتس بحصوله على تأييد لشغل منصب المستشار بنسبة 48%، بينما أراد 37% بقاء شولتس في السلطة.

وعلى مستوى الأحزاب، حصل التحالف المسيحي على تأييد بنسبة 30%، في حين حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 16%.

وتفوق ميرتس في العديد من المجالات على شولتس. وبحسب استطلاع "سيفي"، قال 58٪ من الألمان إن ميرتس يتميز بأداء أفضل فيما يتعلق بقضايا الهجرة، بينما رأى 18% فقط أن شولتس أكثر كفاءة في هذه القضايا.

وتعتقد أغلبية واضحة بنفس القدر (58%) أن ميرتس أكثر حزما في السياسة الدولية، مقابل 17% لشولتس. وفيما يتعلق بسياسة المناخ تقدم ميرتس بنسبة 36% مقابل 26% لشولتس.

ورغم ذلك تقدم شولتس بفارق ضئيل فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وهو موضوع أساسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث يرى 36% أن المستشار الحالي أكثر التزاما بهذه القضية، بينما فضل 33% ميرتس. وعندما سُئلوا عن من يثقون به أكثر في إبعاد ألمانيا عن صراع محتمل مع روسيا، كان كلاهما متعادلا تقريبا، حيث حصل شولتس على نسبة 36% وميرتس على 35%.

وحصل ميرتس على تأييد 42% فيما يتعلق بالتمتع "بنظرة أكثر حداثة للمجتمع"، وذلك على الرغم من أن النقاد اتهموه مرارا بأن لديه آراء قديمة بشأن النساء. ورأى 28% فقط أن شولتس أكثر حداثة، على الرغم من أن المستشار يعتبر نفسه مناصرا لحقوق المرأة.

شمل استطلاع "سيفي" حوالي 5 آلاف ألماني فوق 18 عاما.