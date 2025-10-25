مسئول إسرائيلي: هناك تقدم بمحادثات إعادة رفات المحتجزين

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الأحد، إن هناك تقدماً في المحادثات المتعلقة بإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة قريباً، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) السبت، إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من "فرض عقوبات" على حركة حماس، أو اتخاذ أي خطوات ضد القطاع حالياً، بسبب "تأخر إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن توافد كبار المسؤولين الأمريكيين على إسرائيل هو "رسالة واضحة" لحكومة بنيامين نتنياهو، بعدم اتخاذ خطوات تعرض وقف النار للخطر.

وقال مصدر أمريكي للهيئة إن على إسرائيل "التوقف عن القيام بأي تصرفات عبثية، من شأنها تعريض الاتفاق، للخطر، وكذلك، تهديد إمكانية تحقيق انفراجة إقليمية"،بحسب موقع الشرق الاخباري.

وذكرت الهيئة أن المصدر كان يشير إلى مشروع القانون الذي مرره الكنيست في القراءة الأولى، والذي يدعو إلى فرض السيطرة على الضفة الغربية.