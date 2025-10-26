الكنسية القبطية تعلن ترتيبات تجنيز الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا

أعلنت الكنسية القبطية الأرثوذكسية ترتيبات تجنيز الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه ستقام الصلوات يوم الأحد الموافق ٢ نوڤمبر المقبل، بالترتيب التالي:

القداس الإلهي بحضور الجثمان، في تمام الساعة ٩ صباحًا، ثم صلاة الجناز الساعة ١٢ منتصف الظهر، بكنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول في مقر المطرانية بمنطقة باركفيو في چوهانسبرج، بمشاركة وفد من الآباء الأحبار نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني.

يضم الوفد أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يدفن الأنبا أنطونيوس مرقس، عقب انتهاء الصلوات، في دير القديسين مار مرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، بعد خدمة أسقفية امتدت لقرابة نصف القرن، وحياة مكرسة لنشر رسالة المسيح ورائحته الزكية في القارة السمراء.