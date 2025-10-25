كشف تقرير صادر عن "شبكة ضحايا الاعتداء الجنسي" في إيطاليا أن 1106 كاهنًا، من بين نحو 31 ألف كاهن كاثوليكي في البلاد، متورطون في قضايا اعتداء جنسي، وأن العدد الإجمالي للضحايا يبلغ 4 آلاف و625 شخصًا، معظمهم أطفال.

ونشرت الشبكة تقريرها لعام 2025، الجمعة، وهي من أبرز الجمعيات التي تتصدى لقضايا الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا.

ويستند التقرير إلى شهادات الضحايا، والقضايا المنشورة في وسائل الإعلام، والأحكام القضائية.

وجاء في التقرير أن نحو 1106 من أصل 31 ألف كاهن كاثوليكي نشط في إيطاليا تورطوا في حوادث اعتداء جنسي منذ عام 2000.

وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 4 آلاف و625 شخصًا، بينهم 4 آلاف و451 طفلًا.

وقال رئيس الشبكة فرانشيسكو زاناردي، في تصريحات صحفية، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في الاعتداءات الجنسية، تسير ببطء شديد.

وفي 16 أكتوبر الجاري، ذكرت "لجنة حماية الأطفال" التابعة للفاتيكان في تقرير لها أن 81 فقط من أصل 226 أبرشية في إيطاليا ردّت على الاستبيان الدوري الذي يُجرى كل خمس سنوات.

وأشارت اللجنة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تواجه صعوبات في معالجة قضايا الاعتداء الجنسي، خصوصًا تلك التي يتورط فيها رجال الدين، وأثار هذا التقرير النقدي ردود فعل واسعة في الرأي العام.

والاثنين، التقى البابا ليو الرابع عشر، الذي انتُخب في مايو الماضي، زعيمًا روحيًا للكنيسة الكاثوليكية، مع عدد من ضحايا الاعتداء الجنسي، لأول مرة.

كما وجّه بابا الفاتيكان، الخميس، رسالة إلى "المؤتمر الوطني للحماية" في الفلبين، قال فيها: "أكرر دعوتي إلى عدم التسامح مطلقًا مع أي نوع من أنواع الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة".

ولا تزال قضايا الاعتداء الجنسي من أبرز المشاكل التي تؤرق الكنيسة الكاثوليكية.