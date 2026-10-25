رئيس مياه القناة يتفقد معدات مواجهة الأمطار والسيول استعدادا لفصل الشتاء

أجرى المهندس أحمد عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، جولة تفقدية على معدات وسيارات التعامل مع الأمطار والسيول والطوارئ، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، ضمن الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء في محافظات إقليم القناة «الإسماعيلية والسويس وبورسعيد»، للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وقال المهندس أحمد التراس، في بيان إعلامي، إن الهدف من تفقد ومتابعة المعدات ضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء هو مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافوري، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى تواجد مديري الإدارات والمناطق على مستوى محافظات إقليم القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، في كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل، وفرق الطوارئ.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها في أسرع وقت.

وشدد المهندس أحمد التراس على المراجعة الشاملة والفنية لجاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى التطهير المستمر لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد».

وأشار التراس، خلال جولته، إلى أهمية وضرورة متابعة المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وذلك بعد رفع كفاءتها وصيانتها، وعمل عدة اختبارات عليها للتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار، وطبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء الفوري للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة بمحافظات إقليم القناة.