 المرصد السوري: طائرة مسيرة تركية تقصف مواقع للقوات الحكومية في الحسكة - بوابة الشروق
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المرصد السوري: طائرة مسيرة تركية تقصف مواقع للقوات الحكومية في الحسكة

القاهرة - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:37 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:37 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بأن طائرة مسيرة تركية قصفت مواقع للقوات الحكومية بمحافظة الحسكة.

وأوضح المرصد أن هذا التطور حدث بعدما تدخل "عدد من عناصر قوات النظام لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قتالها في مواجهة فصائل موالية لتركيا، بالمخالفة للقرارات الرسمية الصادرة لهم".

وأسفر القصف، الذي استهدف مواقع في تل طويل الواقعة بين تل تمر والمناجير، عن إصابة عنصرين من قوات النظام على الأقل.

ونقل المرصد عن مصدر موثوق أن "قوات النظام لديها أوامر بعدم إطلاق طلقة واحدة على القوات التركية، وعدم الدخول في أي اشتباك في مواجهة تركيا".

كان مدير المرصد رامي عبد الرحمن أشار إلى أن أسباب التصعيد الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها في المنطقة (بعد أن كان هناك اتفاق روسي-تركي للتوقف على مسافة 3 كيلومترات من طريق حلب-الحسكة) لا يزال مجهول الأسباب.

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