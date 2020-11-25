 طوكيو تتجه لفرض إجراءات مكثفة لكبح تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

طوكيو تتجه لفرض إجراءات مكثفة لكبح تفشي فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 5:00 م
أعلنت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي، اتخاذ إجراءات مكثفة قصيرة المدى بهدف كبح تفشي فيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وقالت يوريكو كويكي - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء - : "إن العاصمة طوكيو باتت في وضع شديد الخطورة مع تزايد عدد المصابين الذين يرقدون في حالة خطرة، حيث أن الوضع الحالي يتطلب جهودًا أقوى، وإن الأولوية الآن لحماية المواطنين وعدم تكدس المنشآت الطبية".

وأوضحت أنه سيتم مطالبة المطاعم والحانات بتقليص ساعات عملها لمدة 20 يومًا، مطالبة المواطنين بالامتناع عن الخروج لأقصى درجة ممكنة واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى عند مغادرة المنزل، كما طالبت من يشعرون بأي توعك ومن يعانون من أمراض مزمنة بالامتناع عن حضور أية تجمعات.

وتعهدت الحاكمة بدعم شبكة الأمان لمن خسروا وظائفهم ومشغلي المؤسسات الذين يعانون ماديًا جراء الوباء.

يُشار إلى أن العاصمة طوكيو قد سجلت 38 ألفًا و197 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الوباء.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك