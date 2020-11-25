ظهرت المؤشرات الأولية لنتائج عمليات فرز أصوات الناخبين، باللجان الفرعية بالوحدة المحلية لقرية منشأة بولين، وعددها 24 لجنة بالدائرة الثانية، ومقرها كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي يتنافس بها 6 مرشحين بجولة الإعادة للفوز بـ3 مقاعد بمجلس النواب القادم.

وحصل المرشح محمود عادل شعلان على 9917 صوتًا، وحصل المرشح جمال عبد العاطي بسيوني على 12941 صوتًا، وحصلت المرشحة سحر بشير معتوق على 6361 صوتًا، وحصل المرشح أحمد حمدي شرشوح على 10308 أصوات، وحصل المرشح أحمد الفيشاوي على 6944 صوتًا، وحصل المرشح عماد محروس على 5129 صوتًا.

وأغلقت لجان انتخابات مجلس النواب، أبوابها أمام المواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة البحيرة، في اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية، التي تشمل 14 محافظة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الأولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات باللجان الفرعية، في عمليات فرز أصوات الناخبين، تمهيدًا لإرسالها للجان العامة بالداوئر الانتخابية، وعددها 9 لجان عامة، وإعلان النتائج الأولية، خلال البيان التفصيلي، بأعداد أصوات الناخبين المشاركين في جولة الإعادة، وأصوات المرشحين في كل دائرة انتخابية، في انتظار إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لم يتم تسجيل أى شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع، ولم توجد أي معوقات أو مشكلات بالعملية الانتخابية خلال اليوم الثاني، لافتًا إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة الدوائر الانتخابية، خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني، وغلق صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز ومدن المحافظة في موعدها المحدد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأشاد آمنة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة؛ لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية، والتواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة تضم 653 مركزًا انتخابيًا، تضم 1296 لجنة فرعية في 9 دوائر انتخابية، جاهزة لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا.

وجرت جولة إعادة انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى، في 14 محافظة، هي: الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة، بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة الأولى.