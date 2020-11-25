روحاني يدعو إدارة بايدن مجددا إلى التعويض عن أخطاء إدارة ترامب

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، دعوته للإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى "التعويض" عن أخطاء إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن روحاني أعرب عن أمله "بأن تقوم إدارة أمريكا الجديدة، في أولى خطواتها، بالتنديد بسياسات دونالد ترامب، وكذلك المبادرة بالتعويض عن سلوكه المتمثل في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب".

وكانت إدارة ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض من أجل اتفاق جديد.

وكان روحاني ألمح إلى استعداد بلاده للتعاون مع بايدن، وعلق في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالقول: "نشعر أن الأجواء مهيأة لإقامة علاقات أوثق وأفضل مع جميع الدول الصديقة"، مضيفا أن "مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني".

وقال الرئيس الإيراني إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.