إلهام شاهين: مايفرقش معايا أطلع أم أو ست كبيرة لأني معتمدة على كوني ممثلة

إلهام شاهين: بمجرد ما قرأت الشمهد الأول في السيناريو حسيت إن فيلم حظر تجوال حاجة جديدة
شاهين: كان حلمي وأنا صغيرة أعمل 100 فيلم ولما كملتهم وقفت لفترة مش عارفة أعمل إيه تاني؟
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ااختيارها لـ«حظر تجوال» جاء بعد فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية «يوم للستات».
وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، «من وأنا صغيرة كانوا يقلولي نفسك في إيه؟ كنت أقول نفسي أعمل 100 فيلم وكنت حاسة إنها حاجة بعيدة جدا وقتها، لكن بعد أن نجحت توقفت وقلت لنفسي هعمل إيه تاني؟ لأني عشت كل المواقف اللي ممكن تتعاش في بطولات فنية في 100 فيلم بالإضافة لإنتاجي من المسرحيات والمسلسلات».
وتابعت: «قلت لنفسي هعمل إيه تاني؟ خاصة وأنا مش بحب أكرر من نفسي كتير وأقلل من نفسي، وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من الساهل ألاقي حاجة جديدة».
وواصلت: «حظر تجول وقبل قراءة السيناريو ومازلت في المشهد الأول وجدت أن القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عاماً في السجن فقررت وقتها أن أقوم بالفيلم دون قراءة بقية الأحداث.. وقلت لنفسي وقتها لسه فيه حاجة الواحد ممكن يعملها رغم اإنه عمل 100 فيلم».
وحول طبيعة دورها وقبولها لأن تكون سيدة كبيرة السن في الفيلم، قالت: «عمري مافكرت أختار أدواري بالسن، طول عمري بعمل أدوار كتيرة بتبقى أكبر من سني، فيه فنانات بتحب تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبر في السن وهذا بالنسبة لي تحدي، خاصة إني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير أنا بس بحب التمثيل وأنا ممثلة».
وواصلت: «ماعنديش ثقة في نفسي في أي عناصر أخرى غير اإن أنا ممثلة فقط، مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه، وأنا بعتز بده جدا..طول عمري بعمل أدوار يخافوا منها النجمات فمش بخاف أطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني، وطلعت في دور أم لناس قريبين مني في السن زي أشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم».
وأكدت شاهين، أنها لا اتعتمد على شكل أو مظهر أو زي أو سن، مستطردة: «بعتمد فقط على الأداء، ممثلة فقط».