إلهام شاهين: مايفرقش معايا أطلع أم أو ست كبيرة لأني معتمدة على كوني ممثلة

إلهام شاهين: بمجرد ما قرأت الشمهد الأول في السيناريو حسيت إن فيلم حظر تجوال حاجة جديدة

شاهين: كان حلمي وأنا صغيرة أعمل 100 فيلم ولما كملتهم وقفت لفترة مش عارفة أعمل إيه تاني؟

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ااختيارها لـ«حظر تجوال» جاء بعد فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية «يوم للستات».

وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، «من وأنا صغيرة كانوا يقلولي نفسك في إيه؟ كنت أقول نفسي أعمل 100 فيلم وكنت حاسة إنها حاجة بعيدة جدا وقتها، لكن بعد أن نجحت توقفت وقلت لنفسي هعمل إيه تاني؟ لأني عشت كل المواقف اللي ممكن تتعاش في بطولات فنية في 100 فيلم بالإضافة لإنتاجي من المسرحيات والمسلسلات».

وتابعت: «قلت لنفسي هعمل إيه تاني؟ خاصة وأنا مش بحب أكرر من نفسي كتير وأقلل من نفسي، وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من الساهل ألاقي حاجة جديدة».

وواصلت: «حظر تجول وقبل قراءة السيناريو ومازلت في المشهد الأول وجدت أن القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عاماً في السجن فقررت وقتها أن أقوم بالفيلم دون قراءة بقية الأحداث.. وقلت لنفسي وقتها لسه فيه حاجة الواحد ممكن يعملها رغم اإنه عمل 100 فيلم».

وحول طبيعة دورها وقبولها لأن تكون سيدة كبيرة السن في الفيلم، قالت: «عمري مافكرت أختار أدواري بالسن، طول عمري بعمل أدوار كتيرة بتبقى أكبر من سني، فيه فنانات بتحب تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبر في السن وهذا بالنسبة لي تحدي، خاصة إني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير أنا بس بحب التمثيل وأنا ممثلة».

وواصلت: «ماعنديش ثقة في نفسي في أي عناصر أخرى غير اإن أنا ممثلة فقط، مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه، وأنا بعتز بده جدا..طول عمري بعمل أدوار يخافوا منها النجمات فمش بخاف أطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني، وطلعت في دور أم لناس قريبين مني في السن زي أشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم».

وأكدت شاهين، أنها لا اتعتمد على شكل أو مظهر أو زي أو سن، مستطردة: «بعتمد فقط على الأداء، ممثلة فقط».