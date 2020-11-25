مانحو المساعدات لأفغانستان يتعهدون بتقديم مليارات الدولارات ويطالبون بإحراز تقدم في المقابل

عرضت الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، إمكانية تقديم 12 مليار دولار كمساعدات لأفغانستان على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنها أوضحت أن تدفق الأموال يعتمد على إحراز تقدم في مجالات السلام وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وعُقد مؤتمر للمانحين بمشاركة ما يقرب من 70 دولة في جنيف على خلفية محادثات السلام المتعثرة فى أفغانستان وعودة العنف ووباء فيروس كورونا.

وكان تم التعهد بتقديم مبلغ يقل عن 15 مليار دولار بدعم أفغانستان خلال حدث مماثل سابق في عام 2016.

ورحب وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر بالمستوى الجديد من الدعم، مشيرا إلى أنه يأتي في الوقت الذي تكافح فيه الدول لمواجهة أزمة كوفيد -19. وقال في ختام المؤتمر الذي نظمته أفغانستان وفنلندا والأمم المتحدة "هذا سخاء كبير".

ومع ذلك، قررت البلدان المانحة إنشاء آلية للمراجعة.

وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان، عن التعهدات: "هذا لا يجرى تقديمه بلا مقابل. إنه يأتى مصحوبا بشروط". مضيفة في مؤتمر صحفي إن المجتمع الدولي يتوقع حدوث تحسن فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق المرأة وحقوق الأقليات.

وأضافت أنه يتعين الحد من العنف، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما يجب إحراز تقدم في محادثات السلام.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني في خطاب على الإنترنت، إن المساعدة ضرورية لمحاربة كوفيد-19 وتخفيف حدة الفقر المنتشر على نطاق واسع وسط المأساة الإنسانية الناجمة عن عقود من الصراع.

ولم تسفر محادثات السلام الأفغانية - الأفغانية التي بدأت في منتصف سبتمبر عن أي تقدم كبير، حيث وصلت الحكومة والمقاتلون الأصوليون لطالبان إلى طريق مسدود بشأن جدول أعمال مفاوضات الدوحة.

وأثناء انعقاد المؤتمر، وردت أنباء من أفغانستان تفيد بأن انفجارات بالقنابل في مدينة باميان أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 45 آخرين.

ونفى متحدث باسم طالبان في اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسؤولية جماعته. وندد بالهجوم.

وفي مؤتمر المانحين، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار)، وهو نفس المبلغ المقدم خلال السنوات الأربع السابقة.

ولم تتعهد بريطانيا بتقديم تمويل لأربع سنوات لكنها وعدت بما يصل إلى 155 مليون جنيه استرليني (207 ملايين دولار) لتمويل التنمية في العام المقبل.

وتعهدت الولايات المتحدة بمبلغ مبدئي 300 مليون دولار، و300 مليون دولار إضافية تعتمد على التقدم في عملية السلام، بإجمالي يصل إلى 600 مليون دولار العام المقبل.