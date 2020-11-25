الحوثيون يعلنون انشقاق 50 عسكريا حكوميا ووصولهم صنعاء

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الأربعاء، انشقاق 50 عسكريًا يتبعون القوات الحكومية، ووصولهم إلى العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إنه عاد إلى صنعاء اليوم 50 ضابطا وصف ضابط وجندي تركوا "معسكرات العدوان".

وأضافت أن هؤلاء عادوا بناء على قرار من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بالعفو عن العائدين إلى صف الوطن.

وأفادت بأن عددًا من قيادات الجماعة كانوا في استقبال هؤلاء العائدين.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي بأوقات سابقة انشقاق عسكريين، من دون تعليق من قبل القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.