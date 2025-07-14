تايلاند تدرس إعفاء المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية للوصول إلى اتفاق تجاري مع واشنطن

قال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشوناهافاجيرا، إن بلاده تدرس السماح بدخول المزيد من السلع الأمريكية إلى أسواقها دون رسوم جمركية، وذلك لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية التي يهدد بفرضها على منتجات تايلاند بنسبة 36%.

وأضاف الوزير، أن تايلاند التي سبق أن خفضت الرسوم الجمركية على واردات أسماك اللونجان والبلطي من دول أخرى، قد تُخفض الرسوم المفروضة على هذه السلع الواردة من الولايات المتحدة إلى الصفر.

وأشار إلى أن الحكومة قد تُعدل أيضًا اللوائح الحالية للسماح بدخول المركبات ذات عجلة القيادة على اليسار من الولايات المتحدة، وإلغاء الرسوم على السلع أمريكية الصنع، المُدرجة بالفعل في اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في حلقة نقاشية بالعاصمة بانكوك، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى لتقديم "مقترحات طموحة" للوصول إلى اتفاق تجاري بين البلدين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، مضيفا أن البلدين منخرطان في حوار مستمر للوصول إلى اتفاق.

ويبدي المسئولون التايلانديون تفاؤلاً بشأن إتمام اتفاق قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسط.

وتعهدت تايلاند بإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع الأمريكية، وإزالة مختلف الحواجز غير الجمركية.

كما عرضت الحكومة زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأمريكية، في محاولة لخفض فائضها التجاري، الذي بلغ 46 مليار دولار العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات تايلاند في عام 2024، إذ استحوذت على ما يقرب من 18% من إجمالي الصادرات التايلاندية.

وزادت الصادرات التايلاندية بنحو 15% في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مدفوعةً بتسارع وتيرة الطلبات قبل تطبيق الرسوم الجمركية المتوقع.



