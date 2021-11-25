تراجع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي

تراجعت أسعار الوقود المختلفة في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 22 نوفمبر الحالي مقارنة بالأسبوع السابق.
وتراجع سعر وقود التدفئة بنسبة 2.7% أسبوعيا، في حين ارتفع بنسبة 65.7% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.
وسجلت سلوفينيا أكبر تراجع أسبوعي للوقود خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%، كما تراجع في 21 دولة من دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة.
وتراجع سعر البنزين على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% أسبوعيا، في حين ارتفع بنسبة 31.6% سنويا.
وكان التراجع الأسبوعي الأكبر من نصيب الدنمارك بنسبة 2.8%، كما تراجع في 16 دولة من دول الاتحاد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الديزل (السولار) بنسبة 0.4% أسبوعيا وارتفاعه بنسبة 31.8% سنويا على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأسبوعي الأكبر من نصيب السويد بنسبة 2.1%، كما تراجع السعر في 18 دولة من دول الاتحاد.