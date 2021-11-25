تراجع أسعار الوقود في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي

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تراجعت أسعار الوقود المختلفة في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 22 نوفمبر الحالي مقارنة بالأسبوع السابق.

وتراجع سعر وقود التدفئة بنسبة 2.7% أسبوعيا، في حين ارتفع بنسبة 65.7% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وسجلت سلوفينيا أكبر تراجع أسبوعي للوقود خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6%، كما تراجع في 21 دولة من دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة.

وتراجع سعر البنزين على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5% أسبوعيا، في حين ارتفع بنسبة 31.6% سنويا.

وكان التراجع الأسبوعي الأكبر من نصيب الدنمارك بنسبة 2.8%، كما تراجع في 16 دولة من دول الاتحاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الديزل (السولار) بنسبة 0.4% أسبوعيا وارتفاعه بنسبة 31.8% سنويا على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث كان التراجع الأسبوعي الأكبر من نصيب السويد بنسبة 2.1%، كما تراجع السعر في 18 دولة من دول الاتحاد.