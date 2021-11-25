محافظ الشرقية لـ«الشروق»: مصرع وإصابة شخصين إثر حادث اقتحام سيارة نقل لمخبز في ديرب نجم

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل بمخبز واقتحام مقدمة السيارة للمخبز الموجودة بالطريق العام بمنطقة السويقة في بندر مركز ديرب نجم، أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى ديرب نجم المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب نجم بمنطقة السويقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، فيما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.