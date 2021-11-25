أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية دعم قبرص الكامل في رئاستها لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام المقبل اعتبارًا من يناير 2022، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمتد لجهود تطوير حقل أفروديت القبرصي والتعاون في ذلك بين شركتي (إيجاس - إيني) ودراسة كافة المقترحات لربطه بمصر.

جاء ذلك لقائه ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية؛ لبحث عددًا من موضوعات التعاون المشترك في إطار منتدى غاز شرق المتوسط الذي حقق بتكامل الجانبين مع الدول الأعضاء نتائج متميزة، وعزم الوزيران على زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الملا - وفقًا لبيان وزارة البترول اليوم الخميس - بالمقابلات والمحادثات المستمرة التي تجريها فرق العمل من الجانبين، والدعم الذي يوليه الرئيسان المصري والقبرصي وإعطائها دفعات إيجابية لجهود التقارب وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي يمتلكانها.

من جهتها، أعربت وزيرة الطاقة القبرصية، عن إعجابها بالتنظيم الرائع الذي شهده الاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة والجهود الكبيرة التي بذلت وأسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة ومنظمة ومتكاملة.

وأوضحت أن قبرص محظوظة لكونها أول دولة تتولى الرئاسة بعد مصر، وأن هناك طموحات كبيرة للمنتدى لإطلاق مبادرات ملموسة وأهداف وخطوات تترجم ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات المنتدى والمباحثات الثنائية المشتركة.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم الدائم لقبرص، مؤكدة أن التعاون مفتاح النجاح وأنها ستعمل بالمشاركة مع مصر ودول المنتدى على تحقيق أهدافه والاستفادة من النقاشات المشتركة والأفكار المتميزة والحوارات المثمرة والتي ستمكن المنتدى من التغلب على التحديات التي تواجهه.