كأس العالم 2022: لماذا أشعل فوز اليابان على ألمانيا الحنين للماضي لدى المغردين العرب؟

وقد استنكر كثير من المغردين العرب تصرف الوزيرة الألمانية، ورأوا أن ذلك من قبيل "ازدواجية المعايير"، إذ أنها "كسرت قانون البلد المضيف في حين تسعى بحكم وظيفتها كوزيرة للداخلية لتطبيق القوانين في بلادها".

كما تناقل مغردون آخرون تصريحا لقائد منتخب بلجيكا، إيدين هازارد، بعد سؤاله عن لقطة "تكميم الأفواه" التي قام بها المنتخب الألماني.

وقال هازارد: "لقد خسروا المباراة بعد ذلك، كان سيكون من الأفضل عدم الاحتجاج والفوز. نحن هنا للعب كرة القدم. لست هنا لإرسال رسالة سياسية".

"نوستالجيا الكابتن ماجد"

وبعيدا عن الجدل الدائر حول طريقة احتجاج اللاعبين الألمان، احتلت مباراة اليابان وألمانيا صدارة ترند تويتر في العديد من البلدان العربية، بعد تحقيق اليابان فوزا مفاجئا على عكس التوقعات.

وتكمن اليابانيون من قلب النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بعدما كانوا متأخرين بهدف وحيد، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الساموراي الزرق بهدفين مقابل هدف.

وقد أحيا فوز اليابانيين في الدقائق الأخيرة "نوستالجيا الكابتن ماجد" لدى العديد من المغردين العرب.