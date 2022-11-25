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الرئيس الفلبيني يهنئ أنور إبراهيم على توليه رئاسة وزراء ماليزيا

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الجمعة 25 نوفمبر 2022 - 4:42 م
هنأ الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، أنور إبراهيم على توليه رئاسة وزراء ماليزيا، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين خلال فترة ولايته.

وشدد ماركوس -خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الماليزي الجديد، ونقلتها شبكة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية- على أن العلاقة القوية بين البلدين المتجاورتين مهمة في مواجهة أزمة التضخم وقضايا السلع الزراعية.

ومن جانبه، أعرب إبراهيم عن شكره للرئيس الفلبيني -في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- وقال إن بلديهما يتمتعان دائما بتعاون قوي في المنتديات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

يشار إلى أن أنور إبراهيم أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء في ماليزيا، خلال مراسم أقيمت أمس الخميس بالقصر الملكي في العاصمة كوالالمبور ليصبح بذلك رئيس الوزراء العاشر لماليزيا.

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