 الرئيس الأوكراني يعزز الضغوط بشأن مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 2:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني يعزز الضغوط بشأن مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 11:57 ص
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات مع اثنين من زعماء أوروبا إنه يأمل في بدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية المصورة أمس الجمعة، إنه كان أبلغ رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش عن كيفية تنفيذ أوكرانيا توصيات المفوضية الأوروبية، وقال إن بلاده مستعدة لمحادثات الانضمام في ديسمبر.

وأضاف زيلينسكي: "نتوقع هذا القرار، وأن يفي الاتحاد الأوروبي بوعده".

ووجه الرئيس الأوكراني، الشكر لرينكيفيتش لدعم لاتفيا لأوكرانيا.

وتعد ريجا حليفا موثوقا في توريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، في حربها مع روسيا، ولجهود كييف للانضمام للاتحاد الأوروبي.

كما تحدث زيلينسكي، عن حوار أجراه مع رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، وقد أعرب له عن شكره لقرار أخير بإتاحة ملياري يورو (19ر2 مليار دولار) إضافيين العام المقبل.

وأشارت الحكومة في لاهاي إلى قلق الحلفاء في الغرب بشأن استمرار المساعدات العسكرية الهولندية لأوكرانيا عقب فوز الشعبوي اليميني جيرت فيلدرز في الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك