الرئيس الأوكراني يعزز الضغوط بشأن مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب محادثات مع اثنين من زعماء أوروبا إنه يأمل في بدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.



وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية المصورة أمس الجمعة، إنه كان أبلغ رئيس لاتفيا إدجار رينكيفيتش عن كيفية تنفيذ أوكرانيا توصيات المفوضية الأوروبية، وقال إن بلاده مستعدة لمحادثات الانضمام في ديسمبر.



وأضاف زيلينسكي: "نتوقع هذا القرار، وأن يفي الاتحاد الأوروبي بوعده".



ووجه الرئيس الأوكراني، الشكر لرينكيفيتش لدعم لاتفيا لأوكرانيا.



وتعد ريجا حليفا موثوقا في توريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، في حربها مع روسيا، ولجهود كييف للانضمام للاتحاد الأوروبي.



كما تحدث زيلينسكي، عن حوار أجراه مع رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، وقد أعرب له عن شكره لقرار أخير بإتاحة ملياري يورو (19ر2 مليار دولار) إضافيين العام المقبل.



وأشارت الحكومة في لاهاي إلى قلق الحلفاء في الغرب بشأن استمرار المساعدات العسكرية الهولندية لأوكرانيا عقب فوز الشعبوي اليميني جيرت فيلدرز في الانتخابات.