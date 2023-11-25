متحدث جيش الاحتلال: مصر وقطر تتمسكان بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «بلاده تعمل مع مصر وقطر على تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة».

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن مصر وقطر تتمسكان بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستمرار في هذا الاتفاق بدليل وقف إطلاق النار أمس. وأشار إلى إجراء الجيش لقاءات مع المحتجزين الإسرائيليين، الذين أطلق سراحهم أمس الجمعة، مضيفًا: «نحصل على معلومات ونجري تحقيقات، ولن نطلع وسائل الإعلام الآن عما جرى».

ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بالسماح لوصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، عن طريق مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وعن بيان كتائب القسام بشأن خرق بعض البنود، أجاب: «علينا تطبيق الوارد في الاتفاق فيما يتعلق بإدخال الشاحنات والأسرى، لكن إدخال الشاحنات لجنوب القطاع أو شماله يكون للمنظمات الأممية، هذا ما تم الاتفاق عليه».

وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية. وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررًا لها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية». وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.