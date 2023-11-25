 ضبط مزارع هارب من 111 حكما قضائيا في المنيا - بوابة الشروق
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ضبط مزارع هارب من 111 حكما قضائيا في المنيا

مصطفى عطية
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 3:06 م
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا وأسوان والأقصر من ضبط 3 هاربين من أحكام في 3 محافظات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنيا، أسوان، الأقصر" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا مطلوب التنفيذ عليه فى 111 حكما قضائيا.

وفي أسوان ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان- مطلوب التنفيذ عليه فى 61 حكما قضائيا.

وفي الأقصر ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر- مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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