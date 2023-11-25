ضبط مزارع هارب من 111 حكما قضائيا في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا وأسوان والأقصر من ضبط 3 هاربين من أحكام في 3 محافظات.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنيا، أسوان، الأقصر" من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا مطلوب التنفيذ عليه فى 111 حكما قضائيا.



وفي أسوان ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان- مطلوب التنفيذ عليه فى 61 حكما قضائيا.



وفي الأقصر ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر- مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية.



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.