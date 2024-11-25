حزب الله يعلن استهداف مستوطنة شتولا وتجمعا لقوات إسرائيلية شرق الخيام ليلا

أعلن "حزب الله"، في بيانين منفصلين صدرا مساء أمس، أن عناصره استهدفت يوم الأحد، مستوطنة شتولا، وتجمعا لقوّات إسرائيلية شرق مدينة الخيام، بـ "صلية صاروخية"، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية اليوم الاثنين، عن "المقاومة الإسلامية" البيانين 50 و51، وجاء في البيان الأول: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 1805 من اليوم الأحد 24-11-2024، مستوطنة شتولا، بصلية صاروخية".

وجاء في البيان الثاني: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 2345 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصلية صاروخية".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.