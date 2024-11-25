تيخوانا إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي

سجل الكولومبي راؤول زونيجا، هدفين، ليقود فريق تيخوانا، للفوز 3-0 على أطلس، مما ضمن تأهله إلى دور الثمانية من بطولة الدوري المكسيكي.

وأكمل كيفن كاستانيدا، ثلاثية الفريق، الذي يدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ولولا تألق الحارس الكولومبي كاميلو فارجاس، لخرج تيخوانا بنتيجة ساحقة.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، بعد خطأ دفاعي، سمح لزونيجا بالتقدم ووضع الكرة في الشباك.

وأضاف زونيجا، الهدف الثاني، بعد استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدها بسهولة في المرمى.

وفي الشوط الثاني، حاول أطلس، العودة إلى المباراة، لكن الفريق بقيادة المدرب الإسباني بينات سان خوسيه، ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية، وكاد تيخوانا أن يزيد غلته.

وفي الدقيقة 84، سجل كاستانيدا، الهدف الثالث، بعد تمريرة من دييجو باربوسا.

وسيواجه تيخوانا في دور الثمانية، فريق كروز آزول المتصدر بقيادة المدرب الأرجنتيني مارتين أنسيلمي.

وسيشهد الدور ربع النهائي أيضًا، مباريات بين تولوكا ضد أمريكا، وتيجريس أمام سان لويس، وبوماس ضد مونتيري.