أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن احتمالات رحيله عن فريقه أكبر من بقائه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا أثلتيك": "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، احتمالات رحيلي أصبحت أكثر من بقائي".

وأضاف: "كما تعلمون فأنا في النادي منذ سنوات عديدة، لا يوجد ناد مثل هذا، ولكن في النهاية الأمر ليس بين يدي، وكما قلت من قبل، نحن في شهر ديسمبر ولم أتلق أي شيء حتى الآن بشأن مستقبلي".

وأكمل: "أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، وفي النهاية الأمر ليس بين يدي أو بين يدي الجماهير، دعونا ننتظر ونرى".

وواصل: "بالطبع، لن أعتزل قريبًا لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضًا، أشعر بخيبة أمل ولكن سنرى".

وعن العروض السعودية قال: "لا أريد التحدث عن ذلك، أنا أركز مع الفريق الآن، أنا محترف للغاية، يمكن للجميع رؤية أخلاقياتي في العمل".

وتابع: "أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم وسألعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، أنا فقط أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي، سنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وأتم: "أنا فقط ألعب بأسلوبي، أحاول الاسترخاء والتركيز، الفريق بأكمله أصبح منسجمًا الآن مع المدرب الجديد. نأمل أن نستمر في الفوز ونتوج بشئ في النهاية".