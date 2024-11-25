محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بحي غرب شبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ثاني أسواق اليوم الواحد "معرض دائم" خلف الاستاد متفرع من شارع سميح مبارك بنطاق حي غرب شبين الكوم، لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار لرفع العبء عن كاهلهم.

جاء ذلك بحضور أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هاني شمس الدين مدير عام إدارة المجازر.

وتفقد محافظ المنوفية؛ أقسام المعرض الدائم والذى يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية "الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، أسماك، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات" بالإضافة إلى الأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

واطلع المحافظ على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة ومدى توافرها بكميات وفيرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وسد احتياجاتهم، حيث يباع كرتونة البيض الأبيض 125 جنيها، البيض الأحمر الوسط 140 جنيها، كرتونة البيض المشكل 145 جنيه، اللحمة الكبيرة 250 جنيها، اللحمة الصغيرة 330 جنيها.

وخلال تفقده، أكد محافظ المنوفية أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية للتوسع في إقامة المزيد من المعارض والأسواق التجارية والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المراكز والمدن وإمدادها بالسلع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأخذ عينات من السلع المعروضة ومقارنتها بأسعار السوق الخارجي لمنع التلاعب بحقوق المواطنين مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.