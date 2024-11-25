والد نيمار يكشف مستقبل نجلة مع الهلال السعودي

لا يزال البرازيلي نيمار، يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في العضلات المأبضية قبل أسابيع، كما لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن الفترة المقبلة من مسيرته، نظرا لأن عقده مع الهلال السعودي ينتهي في يونيو 2025، وارتبط اسمه بفرق أخرى عديدة.

وتحدث والد نيمار في برنامج إذاعي عبر الأثير عن مستقبل ابنه، قائلا "سننتظر ونرى ما سيحدث وكيف سيشعر نيمار. ستكون له مطلق الحرية في اتخاذ قرار. لم نحظ من قبل بهذا القدر من الحرية حول وجهتنا المقبلة، شاب عمره 32 عاما بدون أي قيود هو هدية لأي رجل أعمال"، حسبما أوردت صحيفة (سبورت) الرياضية الإسبانية أمس الأحد.



لكن حتى الآن يركز اللاعب البرازيلي على اللحاق بمونديال الأندية في أفضل حالة بدنية ممكنة، وأضاف والده "ستكون كل الفرق حاضرة، وكذلك الهلال، انتزعوا هذا المكان. لديهم نجوم أكثر تألقا يستطيعون المنافسة، وهو شاب لديه خبرة في هذا النوع من المنافسة. لذا لم يرفضوا استمراره للعام الثاني".

كان نيمار قد انتقل إلى الهلال السعودي في 2023، قادما من باريس سان جيرمان بعد ستة أعوام قضاها في ملعب حديقة الأمراء.