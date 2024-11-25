ذا أثليتك: مفاوضات شهفية من ليفربول لتجديد عقد صلاح

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات شفهية في الفترة الحالية من جانب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد التعاقد مع محمد صلاح، لاعب الفريق.

وذكرت صحيفة ذا أثليتك: "سيصاب العديد من المشجعين بالحيرة من تصريحات محمد صلاح، لم أتلق أي عروض.. ومع ذلك، فإن الموقف أكثر دقة من ذلك".

وأضافت: "من غير المعقول أن الحوار الجاري بين ريتشارد هيوز، المدير الرياضي ورامي عباس، وكيل محمد صلاح لم يتضمن تحديد المواقف وتحديد التوقعات من قبل الجانبين".

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين الطرفين تنطوي بشكل أساسي على مناقشة الشروط شفهيًا، مما يؤدي عادة إلى إصدار عرض رسمي في الفترة القادمة.

وأكد أن صناع القرار في نادي ليفربول لا يريدون الرد على تصريحات محمد صلاح، من أجل عدم إضافة الوقود إلى النار أو جعل العملية تنافسية بين الطرفين.

وتابعت الصحيفة: "أصر كبار الشخصيات في نادي ليفربول على أن المفاوضات مع رامي عباس كان إيجابيًا ومستمرًا".

وأتمت الصحيفة: "إن وضع صلاح كأعلى لاعب أجرًا في النادي، تبلغ قيمة عقده حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بالإضافة إلى المكافآت، وحاجة ليفربول إلى الاستمرار في التخطيط للمستقبل يعني أن هذا سيكون دائمًا تجديدًا معقدًا مع عدم احتمالية التوصل إلى حل سريع".

وقال صلاح في تصريحاته للصحفيين: "نحن تقريبًا في ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي.. ربما أكون خارج النادي أكثر من الاستمرار فيه".

وأضاف: "لن أعتزل قريبًا لذا فأنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا.. أشعر بخيبة أمل ولكن سنرى".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "لقد كنت في النادي لمواسم عديدة. لا يوجد نادٍ مثل هذا. أنا أحب الجماهير، وهم يحبونني. الأمر ليس في يدي أو يد الجماهير، أنا فقط أبذل قصارى جهدي لأن هذه شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي".