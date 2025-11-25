 الصين تطلق مركبة فضاء نحو محطتها الفضائية قبل موعدها بعد حادثة حطام مداري - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الصين تطلق مركبة فضاء نحو محطتها الفضائية قبل موعدها بعد حادثة حطام مداري

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 - 10:07 ص

قالت وكالة الفضاء الصينية إنها أطلقت اليوم الثلاثاء، مركبة فضاء نحو محطتها الفضائية قبل الموعد المقرر ، وبدون طاقم ، وذلك بسبب حدوث أضرار لمركبة فضائية أخرى ، على مايبدو بسبب اصطدامها بحطام مداري.

وانطلق الصاروخ الحامل للمركبة ،(ذا لونج مارش-إف 2) في حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) من مركز جيوتشيوان الفضائي في صحراء صحراء جوبي شمال غربي الصين حاملا مركبة الفضاء غير المأهولة شنتشو 22(السفينة الإلهية) ، حسبما أفادت السلطات المسؤولة عن رحلات الفضاء المأهولة في بكين.

من المقرر أن ترسو مركبة الفضاء، التي تحمل الطعام وقطع الغيار، على محطة الفضاء الصينية تيانجونج (القصر السماوي)، التي يوجد على متنها حاليا طاقم مهمة شنتشو 21 المكون من ثلاثة رواد فضاء، هم تشانج لو، وو في، وتشانج هونجتشانج.

واضطر طاقم شنتشو 21 للتخلي عن مركبتهم الخاصة للرواد الذين حلوا محلهم عندما وصلوا الى المحطة الفضائية في نهاية أكتوبر حتى يتمكنوا من العودة إلى الأرض، بعد اكتشاف شرخ بنافذة المركبة الفضائية شنتشو 20.

