استمرار نمو مبيعات السيارات في أوروبا للشهر الرابع على التوالي

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي اليوم الاثنين استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الرابع على التوالي.

وذكر الاتحاد أن مبيعات السيارات في أوروبا ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة 8ر5% سنويا، بعد نموها بنسبة 10% خلال سبتمبر الماضي.

وفي إسبانيا ارتفعت المبيعات بنسبة 9ر15% وفي ألمانيا بنسبة 8ر7%. في الوقت نفسه، سجلت فرنسا زيادة معتدلة بنسبة 9ر2%. في الوقت نفسه، في حين انخفضت المبيعات بنسبة 5ر0% في إيطاليا.

خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بنسبة 4ر1%، مسجلة بذلك زيادة للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، أفاد الاتحاد بأن إجمالي المبيعات ظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 على الرغم من الزخم الإيجابي الأخير.

وأشار الاتحاد إلى أن حصة سوق السيارات الكهربائية بلغت 4ر16% من إجمالي المبيعات منذ بداية العام حتى تاريخه، إلا أنها لا تزال أقل من الوتيرة المطلوبة في هذه المرحلة من التحول.

في الوقت نفسه لاحظ الاتحاد أن السيارات الكهربائية الهجين كانت الخيار الأكثر شيوعا بين المشترين.

واستحوذت السيارات الكهربائية الهجين على 6ر34 من السوق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين. في الوقت نفسه، انخفضت الحصة السوقية الإجمالية لسيارات البنزين والديزل إلى 6ر36% من إجمالي المبيعات مقابل 3ر46% خلال الفترة نفسها من 2024.