أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن إدارة السجون الإسرائيلية تمارس جريمة وحشية ضد القيادي الأسير عباس السيد (59 عامًا) من طولكرم، المحتجز في عزل سجن مجدو وسط ظروف قاسية ولا إنسانية.

وقال المكتب، في بيان استنادًا إلى إفادات قانونية، اليوم الثلاثاء، إن آثار الاعتداء الجسدي بدت واضحة على جسد السيد، حيث ظهرت كدمات وعلامات زرقاء وهزال شديد، وتورم ملحوظ في العينين، ما يعكس حجم العنف الذي تعرض له.

كما جرى سحله مكبل اليدين بطريقة مهينة خلال نقله إلى غرفة الزيارة، وظهرت على يديه آثار عميقة من القيود الحديدية نتيجة السحب والتقييد العنيف، وفق إعلام الأسرى.

وبحسب الإفادات، تعرّض السيد في 4 نوفمبر 2025 لاعتداء جديد تخلله ضرب مبرح خلال نقله إلى المحكمة، سواء أثناء خروجه من العزل أو خلال احتجازه في غرفة الانتظار، في سياسة وصفها المكتب بأنها ممنهجة لاستهداف قيادات الحركة الأسيرة.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من أن ما يتعرض له القائد السيد يشكل "محاولة قتل بطيء وتصفية متعمدة" لرموز الحركة الوطنية الأسيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة للأسرى.

وحمل المكتب الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة القائد عباس السيد، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق فوري، وإيفاد لجان رقابة لتفقد وضعه ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى.