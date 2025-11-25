فاديفول والصفدي يطالبان إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الحكومة الإسرائيلية بالسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وخلال لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في برلين، قال فاديفول اليوم الثلاثاء، إنه حتى بعد مرور نحو ستة أسابيع على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبالرغم من دخول المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، فلا يزال هناك نقص في الخيام والمعدات الطبية مع اقتراب فصل الشتاء. ولفت السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي إلى أن هناك حاجة ماسة إلى التحرك.

وبدوره، قال الصفدي، إنه رغم تحسن وضع السكان في غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي لا يزال صعبا للغاية، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من السكان هناك يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ودعا الصفدي، إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الالتزام أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار.

وطالب وزير الخارجية الألماني، بسرعة تفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر قبل نحو أسبوع بشأن ضمان خطة السلام لغزة، وتحويله إلى واقع عملي.

وقال إن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات حول كيفية تمكين المؤسسات المفوضة من الأمم المتحدة من تحقيق الاستقرار في غزة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك تنفيذ خطة نزع سلاح حماس.

وأوضح فاديفول، أن ذلك يشمل المهمة الدولية المزمع تنفيذها لتحقيق الاستقرار.

وأكد على ضرورة التحرك بسرعة، بسبب خطر تقسيم قطاع غزة إلى جزء تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وجزء تحشد فيه حماس قواتها مجددًا.

وقال: "لا يجوز أن نسمح لحماس بأن تواصل توطيد سلطتها هنا دون معارضة."