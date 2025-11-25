سيول تجتاح قرية برنيس بمرسى علم وتعطّل الحركة المرورية

شهدت قرية برنيس التابعة لمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، سيل كبير ما تسبب في توقف حركة السير.

على الفور توجه اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، بمعدات الطرق والمرور عند الكيلو 140 طريق مرسى علم برنيس أمام مطار برانيس لتحويل مسار السيل إلى البحر حتى لا يؤثر على المناطق السكنية.

وكانت محافظة البحر الأحمر، أعلنت رفع حالة الاستعداد بين مختلف الاجهزة وفقًا لتحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس، مؤكدا أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد يصاحبها فرص أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة وتحولها لسيول فى عدة مناطق بداية من القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت الإدارة العامة للأزمات بمحافظة البحر الأحمر، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على جنوب المحافظة، تشمل مدينتى شلاتين وحلايب، وذلك حسب تعليمات هيئة الأرصاد الجوية بشأن أحوال الطقس.

وناشدت المحافظة، قائدي المركبات، توخى الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارحية.