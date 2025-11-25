انخفاض أسعار الدواجن في البحيرة من 65 إلى 59 جنيها للكيلو

تشهد أسواق البحيرة انخفاضًا في أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، إذ سجلت 59 جنيهًا للكيلو، بعدما كانت تباع بـ65 جنيهًا، فيما وصلت الدواجن الحمراء لـ87 جنيهًا للكيلو بعدما كانت تباع بـ105 جنيهات.

والتقت "الشروق"، ببعض المواطنين للتعرّف على آرائهم بعد انخفاض أسعار الدواجن بالمحلات.

وأكدت لبنى السيد، ربة منزل، انخفاض أسعار الدواجن، حيث تستغل الأسر تلك الانخفاضات وتقوم بالشراء بأعداد تكفي الشهر بسبب خفض السعر بالأسواق.

وقال سعيد فتحي، موظف، إن انخفاض أسعار الدواجن ساعد على إقبال المواطنين على الشراء، وذلك بعد حالة الركود السائدة الأيام الماضية، من أجل استغلال الفرصة بخفض أسعار الدواجن.

وأكد أحمد مصطفى، صاحب محل دواجن، انخفاض سعر كيلو الدواجن ليصل إلى 59 جنيهًا، مشددا على أن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك خلال الأيام المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة، قائلًا: "انخفاض الأسعار يزيد من الإقبال على الشراء، أما ارتفاع السعر فيؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء، ونحن نتحمل أعباء ذلك مما يزيد من خسائر المحلات".

وأوضح محمد سعد، صاحب مزرعة دواجن بأبو حمص، أن حالة الركود السائدة: "تجعلنا نقوم بخفض الأسعار والبيع بدلًا من زيادة الأعباء المالية علينا مع دخول موسم انخفاض درجات الحرارة، مما يزيد من أعباء إضافية على صاحب المزرعة".