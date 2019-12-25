تدشين أول غواصة نووية روسية من مشروع «ياسن – إم»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، عن تدشين أول غواصة نووية من مشروع "885 إم" (ياسن-إم) بعد بداية إنتاجها في مدينة "سيفيرودفينسك " بمقاطعة "أرخانجيلسك " الروسية.

وذكر بيان للوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه الغواصة تحمل اسم "نوفوسيبيرسك"، وهي غواصة نووية صاروخية ، جرى تدشينها في مصنع "سيفماش" بمدينة سيفيرودفينسك.

وأشار البيان إلى أن الغواصة تعتبر من الغواصات، التي تنتسب إلى مشروع الغواصات النووية "ياسين- إم ".

وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف أن طاقم هذه الغواصة حصل على دورة تدريبية في مركز التدريب التابع للقوات البحرية ، مشيرا إلى أن طاقم الغواصة على استعداد لزيادة كفاءته ومهارته في استخدام أحدث أنواع الأسلحة والمعدات.

ومن المقرر أن تجري عملية تسليم غواصة "نوفوسيبيرسك " إلى القوات البحرية الروسية خلال العام القادم "2020".