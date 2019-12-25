مقتل حاكم ظل تابع لطالبان في عملية للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم هرات



أعلنت القوات الخاصة الأفغانية مقتل حاكم الظل التابع لحركة طالبان في منطقة شيندند بإقليم هرات خلال عملية نفذتها في الإقليم الواقع في غرب البلاد.



ووفقًا لبيان صادر عن فيلق العمليات الخاصة -ونقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- فقد نفذت القوات عملية مداهمة في قرية آب باريك بمنطقة كشك كهنة التابعة للإقليم، واستهدفت مجمع عبد الرؤوف الملقب بـ"المخلص"، وهو حاكم ظل طالبان لمنطقة شيندند.



وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت عبد الرؤوف خلال المداهمة مع أحد حراسه الشخصيين وصادرت بندقية من طراز "AK-47" ودراجة نارية وغيرها.



ويعد إقليم هرات من بين الأقاليم الهادئة نسبيًا في غرب أفغانستان، إلا أن الوضع الأمني ​​في بعض مناطقه تدهور خلال السنوات الأخيرة، حيث ينشط مسلحو طالبان في بعض المناطق النائية بالإقليم وغالبا ما ينفذون عمليات مرتبطة بالإرهاب.